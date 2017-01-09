Boydak'ların da bulunduğu FETÖ'den tutuklu 67 sanık ikinci kez hakim karşısında

Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ,() - KAYSERi'de Fethullah Gülen Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aralarında Boydak Holding sahip ve eske yöneticilerinin de bulunduğu 67 sanık, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Polis davanın görüldüğü adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

FETÖ/PYD soruşturması kapsamında aralarında Boydak kardeşlerin de olduğu 28'i tutuklu, 30'u tutuksuz, 9'u firari toplam 67 sanık, 70 gün aranın ardından ikinci kez hakim karşısına çıktı. Cezaevi ring aracı ile Kayseri Adliyesine geniş güvenlik önlemleri altında getirilen tutuklular, davanın görüleceği konferans salonuna alındı. Toplam 771 sayfalık iddianamesi bulunan davanın bugün yapılan ikinci duruşmasında tutuklu sanıklardan Boydak Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak, Boydak Holding eski CEO'su Memduh Boydak, Boydak Holding eski Yönetim Kurulu üyeleri Şükrü Boydak, GESİAD eski Başkanı Hamdi Kınaş, işadamları Necmi Somtaş, Nurullah Sarıöz, Halit Gazezoğlu, Arap Ali Aksoy ve Haşim Emirdağ, Ankara Sincan ve Keskin Kapalı Cezaevinden; Boydak Holding eski Yönetim Kurulu üyesi Murat Bozdağ, Kayseri Ticaret Odası eski Meclis Başkanı Mehmet Filiz, muhasebeci Mehmet Fındık, Kayseri Mobilyacılar Derneği (KAYMOS) eski başkanı Mahmut Alak, işadamları İsmail Tuna, Mustafa Ahi, Kimse Yok mu Derneği eski başkanı Hacı Osman Büyükata ile Adem Çelik, Mehmet Albayrak, Nurullah İlgün, Abdullah Haskahraman ise Nevşehir Kapalı Cezaevinden getirilerek mahkemede hazır bulundu.

Davanın 1 Kasım 2016'da yapılan ilk duruşmasında, tutuklulardan Boydak Holding Yönetim Kurulu üyesi Bekir Boydak, holdingin eski Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak'ın oğlu İlyas Boydak ve işadamı Mehmet Karakaya adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Bekir ve İlyas Boydak ve Mehmet Karakaya da davanın ikinci duruşmasına tutuksuz olarak katıldı.

7 KİŞİ SEGBİS'DEN KATILDI

Ses, Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ise duruşmaya tutuklu sanıklardan Yahya Karadeniz (Eskişehir), Salih Akay (Çorum), Metin Çiftçi (Malatya), Metin Gök (Kocaeli), Engin Yanık, Ömer Pekşen ve Ömer Yazıcı (Trabzon) katıldı.

SUÇLAMALAR

Davada sanıklar, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve başkaca suç işleme', ''Cumhurbaşkanına hakaret',''Devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmak', 'Devlet büyüklerine hakaret', 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini düşürmeye teşebbüs', 'Silahlı terör örgütü yöneticisi olma', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Hizmet sebebiyle emniyete suistimal', 'ÖSYM Kanununa muhalefet', 'Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet' suçlarından yargılanıyor.

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