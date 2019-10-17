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Boydak Holding eski ortağına FETÖ'den 3 yıl 1 ay hapis cezası
KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen Boydak Holding'in eski ortaklarından Nazif T. (60) tutuksuz yargılandığı davada 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2'nci Ağır Ceza...
GÜVENLİK 17.10.2019, 13:25
KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen Boydak Holding'in eski ortaklarından Nazif T. (60) tutuksuz yargılandığı davada 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Nazif T., hazır bulundu. Duruşma savcısı mütalaasını tekrar ettiğini söyleyerek, sanık Nazif T.'nin, Boydak Holding'e bağlı bazı şirketlerde yönetim kurulunda yer aldığını, bazılarında da ortaklığının bulunduğunu söyleyerek, sanığın 'örgüte yardım etme' suçundan 2 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.
Son sözü sorulan Nazif T., Boydak Holding'te 1980 yılında muhasebeci olarak çalışmaya başladığını söyleyerek, "Gayret ve tecrübelerime bakarak, küçük bir hisse verdiler. Yapılan bütün hayır ve hasenatları benim müdahalem olmadan yaptılar. Kapıdan gelenleri geri çevirmediler. Yardımlara benim karışmam doğru olmazdı. Araplara satılan bankada binde 2,5 oranında hissem vardı. Hiçbir zaman bu yapıya sempati duymadım. Amerika’ya sığınmanın anlamı olmadığını yüzlerine de çok kez söyledim. Adaletinize güveniyorum" diye konuştu.
Mahkeme heyeti sanık Nazif T.'ye, 'örgüte yardım etme' suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Yargıtay süreci dikkate alınarak sanığın tutuksuzluk halinin devamı kararlaştırıldı.
2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Nazif T., hazır bulundu. Duruşma savcısı mütalaasını tekrar ettiğini söyleyerek, sanık Nazif T.'nin, Boydak Holding'e bağlı bazı şirketlerde yönetim kurulunda yer aldığını, bazılarında da ortaklığının bulunduğunu söyleyerek, sanığın 'örgüte yardım etme' suçundan 2 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.
Son sözü sorulan Nazif T., Boydak Holding'te 1980 yılında muhasebeci olarak çalışmaya başladığını söyleyerek, "Gayret ve tecrübelerime bakarak, küçük bir hisse verdiler. Yapılan bütün hayır ve hasenatları benim müdahalem olmadan yaptılar. Kapıdan gelenleri geri çevirmediler. Yardımlara benim karışmam doğru olmazdı. Araplara satılan bankada binde 2,5 oranında hissem vardı. Hiçbir zaman bu yapıya sempati duymadım. Amerika’ya sığınmanın anlamı olmadığını yüzlerine de çok kez söyledim. Adaletinize güveniyorum" diye konuştu.
Mahkeme heyeti sanık Nazif T.'ye, 'örgüte yardım etme' suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Yargıtay süreci dikkate alınarak sanığın tutuksuzluk halinin devamı kararlaştırıldı.
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