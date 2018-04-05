Boydak Holding CEO'su Ertekin: FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 3'üncü kez dosya verdik

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, () - BOYDAK Holding'in CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, FETÖ/PDY soruşturmasının sürdürüldüğü Kayseri Cumhuriyet Savcılığı ile Emniyet Müdürlüğü'ne 3'üncü kez kapsamlı dosya verdiklerini, holdingin eski CEO'su Ertunç Laçiner hakkında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca (TMSF) soruşturma başlatıldığını söyledi.

Boydak Holding CEO'su Ertekin, Kayseri'de düzenlediği basın toplantısında konuştu. Ertekin, mobilyadan enerjiye, demir çelikten tekstile kadar farklı 8 sektörde 35 şirketle faaliyet gösterdiklerini belirterek, geçen yıl 8,7 milyar dolar ciro ve 37 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını kaydetti. Ertekin, rüzgar ve güneş enerjisi dahil enerji sektörüne bu yıl 364 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını açıkladı. TMSF yönetimindeki holdingi 'basiretli tüccar' gibi yönetmeye çalıştıklarını, holdingin Türkiye ekonomisine güç kattığını ve 2018 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7.2'lik büyüme gerçekleştirdiklerini belirten Baki Ertekin, şunları söyledi:

''2017 yılı ilk çeyrekte konsolide ciromuz 1,9 milyar TL iken 2018 yılının aynı döneminde 2,3 milyar TL'ye ulaştı. Bu yıl sonunda 9.7 milyarlık ciro 420 milyon dolarlık ihracat hedefliyoruz. 2017 yılında 11,5 milyon TL olan Ar-Ge yatırımlarını 2018 yılı ilk çeyreğinde 5,2 milyon TL olarak gerçekleştirdik. 14 bin çalışanımızla istihdama ciddi katkı yapıyoruz. Boydak Holding devlet güvencesi altındadır. Sosyal medyada bazen yalan, yanlış yazı ve yorumlar alıyor. Altını bir kez daha çiziyorum. Boydak Holding tamamen TMSF tarafından işletilmekte ve devlet güvencesi altındadır. Hiçbir yerle iltisaklı ve ilintili değildir. Boydak Holding, zayıflatılmadığı gibi tam tersi hiçbir dönemde olmadığı kadar iyi yönetilmektedir. Kasamızda 94,5 milyon dolar keş paramız, 150 milyon dolar da ticari alacağımız var. Boydak Holding, Türkiye ve dünya markasıdır. 2018 ayı sonunda 1480 olan bayi sayımız, 1508'e ulaştı. Mobilya sektöründeki en yakın rakiplerimizin bayi sayısı açısından 4 kat öndeyiz. İstikbal, Bellona ve Mondi gibi markalarımızla Kayseri, daha doğrusu Türkiye bizimle gurur duyabilir. Sadece mobilya değil, güneş ve elektrik gibi alternatif enerji konusunda da 364 milyon dolarlık yatırımımız olacak.''

'FETÖ İLE İLTİSAKLI OLDUKLARI İÇİN HOLDİNGLE İLİŞKİLERİ KESİLDİ'

Boydak Holding CEO'su Ertekin, FETÖ/PDY soruşturmasının sürdürüldüğü Kayseri Cumhuriyet Savcılığı ile Emniyet Müdürlüğü'ne 3'üncü kez kapsamlı dosya verdiklerini, holdingin eski CEO'su Ertunç Laçiner hakkında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca (TMSF) soruşturma başlatıldığını söyledi. Ertekin, işten çıkarılan 74 kişinin, haksız yere çıkarıldıkları gerekçesiyle kendilerine hukuki açıdan başvuru yaptıklarını; ancak bunların FETÖ ile iltisaklı olduğu yönündeki savcılık ve polis soruşturmaları nedeniyle holdingle ilişkilerinin kesildiğini kaydetti.



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