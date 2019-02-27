Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
THY'nin iki kargo uçağı kriz nedeniyle geri döndü
THY'nin iki kargo uçağı kriz...
Helal kesim etler organik mi?
Helal kesim etler organik mi?
İçişleri bakanı Süleyman Soylu: 15 bin polis alacağız
İçişleri bakanı Süleyman Soylu: 15...
Şenol Güneş, istifa mı edecek?
Şenol Güneş, istifa mı edecek?

Boydak eski çalışanına, 'FETÖ imamı' suçlaması

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasında polislerden sorumlu imam olduğu iddia edilen makine mühendisi Ahmet Üzeyir S.'nin (42) tutuklu yargılanmasına başlandı. BOYDAK Holding'de 17 yıl görev yapan makine mühendisi Ahmet Üzeyir S., Kayseri...

Boydak eski çalışanına, 'FETÖ imamı' suçlaması
KAYSERİ'de, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasında polislerden sorumlu imam olduğu iddia edilen makine mühendisi Ahmet Üzeyir S.'nin (42) tutuklu yargılanmasına başlandı.
BOYDAK Holding'de 17 yıl görev yapan makine mühendisi Ahmet Üzeyir S., Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, tanık olarak dinlenen polis memuru Ç.Ö., "Sanık olan bu şahıs, 2005 yıllarında oturmalarda sohbet toplantısı yapıyordu, bilgisayarı açıp, sohbetleri okurdu, ben de bu sohbetlere 3-4 kez katıldım. Aylık himmet isteme meseleleri çıktı, himmet vermedim ve ondan sonraki toplantılara da katılmadım. Bir daha da bu şahısları görmedim" dedi.
Sanık Ahmet Üzeyir S. ise tanık Ç.Ö.'yü tanımadığını ve sohbet yaptırmadığını iddia ederek şöyle dedi:
"Ben ve ağabeyim, bu yapıdan, örgütten sürekli uzak durmaya çalıştık; ancak babamın baskısı bizi başka şeylere zorladı. O, namazlı, abdestli olmamızı istemişti; fakat biz, sigaraya başladık, kahvehaneden çıkmadık, asıl mağdur biziz. İnsan babasını seçemiyor. Zaten bu olaylar başlayınca, babam yurt dışına gitti. FETÖ'nün hiçbir şeyini onaylamıyorum, zaten hep uzak durdum. FETÖ yapısı içinde hiç bulunmadım ve onların yaptıklarını hiçbir zaman onaylamadım. Babam, yurt dışında. Ben de bu yapı içinde olsaydım, imkanım varken ben de yurtdışına giderdim. Suçlu olsam da benim öleceğim yer vatanımdır."
Savcı mütalaasında, tanık beyanları ile sanık Ahmet Üzeyir S'nin örgütün emniyet mahrem yapılanmasında polislerden sorumlu imam olduğu, babası Y.S.'nin belirlenen 'ByLock' yazışmalarında sanığın isminin de geçtiğini, bu gerekçelerle 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, diğer tanıkların da dinlenmesi için duruşmayı erteleyerek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328