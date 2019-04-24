Boya yaparken 3'üncü katın balkonundan düşerek öldü

Uğur AYDIN/AKÇAABAT (Trabzon), () - TRABZON'un Akçaabat ilçesinde, Cengiz Topsakal (40), binanın 3'üncü katında boya yaparken, bastığı balkon mermerinin kırılması sonucu zemine çakıldı. Ağır yaralanan Topsakal, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün, Akçaabat'a bağlı Ambarcık köyünde meydana geldi. Cengiz Topsakal, binanın 3'üncü katında boya yaparken, destek için balkonun mermerine bastı. Bu sırada mermer kırılınca Topsakal, toprak zemine çakıldı. Topsakal'ın düştüğünü görenler, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan Topsakal'ı ilk müdahalenin ardından ambulansşa Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne kaldırdı. Evli ve 3 çocuk sahibi olduğu öğrenilen Cengiz Topsakal, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

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