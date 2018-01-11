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Botları patlayan 41 kaçağı sahil güvenlik kurtardı

İZMİR'in Foça ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışırken, bindiklere lastik botun patlamasıyla ölümle burun buruna gelen ve biri suya düşen 41 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerinin havadan ve denizden müdahalesi...

Botları patlayan 41 kaçağı sahil güvenlik kurtardı
İZMİR'in Foça ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışırken, bindiklere lastik botun patlamasıyla ölümle burun buruna gelen ve biri suya düşen 41 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerinin havadan ve denizden müdahalesi ile kurtarıldı.
Foça'nın Aslan Burnu kuzeyinde dün saat 23.50 sıralarında, lastik bot içerisinde bulunan bir grup kaçak göçmenin yardım talebinde bulunduğu ihbarı alındı. Bölgeye sevk edilen 2 sahil güvenlik botu ve 1 sahil güvenlik helikopteri tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmasında, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan kaçakların botunun mevkisi tespit edildi. Botun patlayarak bir bölümünün su aldığının görülmesi ve gecikilmesi halinde can kaybının olabileceği dikkate alınarak, sahil güvenlik helikopterinden denize kurtarma platformu atıldı. Bir arama kurtarma operatörü de denize indirildi. Kaçakların bindiği bottan denize düşen bir kişi, arama kurtarma operatörü tarafından can salı üzerine alınarak, sağ olarak kurtarıldı. Ardından, lastik botta bulunan diğer kaçaklar, bölgeye ulaşan sahil güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.
KURTARILDIKLARI BOT BATTI
Göçmenlerin kurtarılmasından kısa bir süre sonra, kullandıkları lastik bot battı. Kurtarılan kaçakların kayıp kimsenin bulunmadığını bildirmesi üzerine arama kurtarma faaliyetine son verildi.
Sahil  Güvenlik Komutanlığı'nın zamanında yetişmesiyle göçmenler son anda ölümden kurtulup, hayatta kaldı. 2016 yılı Ocak ayında aynı bölgede 13 kaçak yaşamını yitirmiş, 12'si kaybolmuştu.
Denizden sağ olarak kurtarılan 13'ü Afganistan, 8'i Suriye, 6'sı Sierra Leone, 6'sı Angola, 3'ü Eritre, 2'si Mali, 1'i Irak, 1'i Somali,1'i Komorlar uyruklu toplam 41 kaçak göçmen, Foça'ya getirildi. Kaçaklarla ilgili işlemlere başlandı.
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