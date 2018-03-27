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Bot faciasında FETÖ'cüleri kaçırmaya çalışan Pakistanlılara 98'er yıl hapis istemi

EDİRNE'de 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin de kaybolduğu bot faciasında FETÖ şüphelilerini Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a kaçırmaya çalıştıkları iddiasıyla tutuklanan Pakistan uyruklu Seyid Adnan (29) ve Muhammed Ali'nin (29) 98'er...

Bot faciasında FETÖ'cüleri kaçırmaya çalışan Pakistanlılara 98'er yıl hapis istemi
EDİRNE'de 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin de kaybolduğu bot faciasında FETÖ şüphelilerini Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a kaçırmaya çalıştıkları iddiasıyla tutuklanan Pakistan uyruklu Seyid Adnan (29) ve Muhammed Ali'nin (29) 98'er yıl hapsi istendi.
Edirne'de 13 Şubat günü, Meriç Nehri'den botla Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelilerin bindiği bot alabora oldu. Ayşe Abdulrezzak (35), İbrahim Selim Doğan (3), Enes Abdurrezzak (1) hayatını kaybederken, iki aileden 5 kişi de kayboldu. Olayın ardından jandarma, şüphelileri Yunanistan'a kaçırmak isteyen kişilerin Pakistan uyruklu Seyid Adnan ile Mahammed Ali olduğu belirlendi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklanan 2 Pakistanlı hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.
KİŞİ BAŞI 150 EURO
İddianamede, şüphelilerden Seyid Adnan, kişi başına 150 Euro karşılığında kaçakları Yunanistan'a geçirme konusunda istanbul'da bir kişiyle anlaştığını belirterek, İstanbul Aksaray'dan içinde 3 çocuk, 3 erkek ve 2 kadın ile Edirne'ye geldiklerini söyledi. Nehir kıyısında 8 kişinin Muhammed Ali ile birlikte bota bindiğini söyleyen Adnan, "Bir süre sonra nehirden çığlıklar gelmeye başladı" dedi.
Şüphelilerden Muhammed Ali, insan kaçakçılığını yaptığını belirtip, ormanlık alandaki kaçakları nehir kıyısına getirip, bota bindirdiğini ifade ederek, "Karşı kıyıya varacağımız sırada bot devrildi. Ben karşı kıyaya çıktım, daha sonda da başka bir botla Türkiye tarafına geçtim ve askerler tarafından yakalandım" ifadelerini kullandı.
İddianamede, şüphelilerin ifadelerinde göçmen kaçakçılığı eylemini sürekli yaptıklarının anlaşıldığı belirtilerek, bota binenler üzerinde can yelekleri bulunmadığı, olay günü havanın yağışlı olduğu, bottaki kişi sayısının fazla olduğu, botun alabora olması halinde insanların ölebileceğinin şüpheliler tarafından öngörülebilir olduğu kaydedildi. 
İddianamede, Pakistanlı Seyid Adnan ile Muhammed Ali hakkında, 'Geçmen kaçakçılığı', 'Terör örgütüne bilerek yardım etmek' suçlarından 3'er kez ayrı ayrı, 'Olası kastla adam öldürme' suçlamasıyla toplam 98'er yıl hapis ve 10 bin günü kadar adli para cezası ile cezalandırılmaları talep edildi. Şüphelilerin, önümüzdeki günlerde yargılanmalarına başlanacak.

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