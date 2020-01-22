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BOTAŞ boru hattından çaldıkları petrolü işleyerek satan 3 kişi yakalandı
GÜVENLİK 22.01.2020, 14:33
MARDİN'de BOTAŞ'ı boru hattında çaldıkları petrolü işleyerek satan 3 kişi jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yalım Mahallesi'nde bulunan bir imalathanede, BOTAŞ petrol boru hattından çalınan ham petrolün işlenerek akaryakıta dönüştürüldüğü bilgisi edindi. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, imalathaneye düzenlediği operasyonda şüpheliler M.B., N.A. ve A.E. ham petrolü motorine dönüştürmek amacıyla kurulan rafineri tesisini ve destinasyon sistemini faal halde çalıştırırken suçüstü yakalandı. İmalathanede yapılan aramada ise 10 bin litre ham petrol, 17 bin litre motorin, 4 bin litre dip malzemesi olmak üzere 31 bin litre petrol türevi, 20 bin litrelik 3 yakıt tankı, 40 bin litrelik 2 yakıt tankı, soğutma düzeneği, filtre sistemi, ateşleme düzeneği ile çok sayıda akaryakıt elde etmekte kullanılan ekipman ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yalım Mahallesi'nde bulunan bir imalathanede, BOTAŞ petrol boru hattından çalınan ham petrolün işlenerek akaryakıta dönüştürüldüğü bilgisi edindi. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, imalathaneye düzenlediği operasyonda şüpheliler M.B., N.A. ve A.E. ham petrolü motorine dönüştürmek amacıyla kurulan rafineri tesisini ve destinasyon sistemini faal halde çalıştırırken suçüstü yakalandı. İmalathanede yapılan aramada ise 10 bin litre ham petrol, 17 bin litre motorin, 4 bin litre dip malzemesi olmak üzere 31 bin litre petrol türevi, 20 bin litrelik 3 yakıt tankı, 40 bin litrelik 2 yakıt tankı, soğutma düzeneği, filtre sistemi, ateşleme düzeneği ile çok sayıda akaryakıt elde etmekte kullanılan ekipman ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
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