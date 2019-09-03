Botan Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren genç öldü

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SİİRT’in Şirvan ilçesinde, serinlemek için girdiği Botan Nehri'nde akıntıya kapılan Mehmet Can Erdoğan (23), çevredekiler tarafından kurtarıldı. Erdoğan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay, öğlen saatlerinde,...
GÜVENLİK 03.09.2019, 18:10
SİİRT’in Şirvan ilçesinde, serinlemek için girdiği Botan Nehri'nde akıntıya kapılan Mehmet Can Erdoğan (23), çevredekiler tarafından kurtarıldı. Erdoğan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, öğlen saatlerinde, Yağcılar köyünde meydana geldi. Ailesiyle birlikte Botan Nehri kenarında yün yıkamaya giden Mehmet Can Erdoğan, serinlemek için nehre girdi. Bir süre suda yüzen Erdoğan, akıntıya kapıldı. Durumu fark eden çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan Erdoğan, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Erdoğan, doktorların çabalarına rağmen, hayatını kaybetti.
Olay, öğlen saatlerinde, Yağcılar köyünde meydana geldi. Ailesiyle birlikte Botan Nehri kenarında yün yıkamaya giden Mehmet Can Erdoğan, serinlemek için nehre girdi. Bir süre suda yüzen Erdoğan, akıntıya kapıldı. Durumu fark eden çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan Erdoğan, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Erdoğan, doktorların çabalarına rağmen, hayatını kaybetti.
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