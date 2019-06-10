Boşanmak isteyen eşinin başına silah dayadı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de, boşanmak isteyen eşinin başına tabanca dayayan K.T., polisin ikna etmesi sonucu teslim oldu.

Olay sabah saatlerinde Kültür Mahallesi Eski Sanayi mevkiinde meydana geldi. K.T., kendisini terk edip, boşanmak isteyen eşini, işe gitmek üzere evden çıktıktan sonra takip etti. K.T., bir süre sonra yanına gittiği eşine, yeniden birlikte olmak istediğini söyledi. A.T.'nin konuşmamak istemesi üzerine K.T., tabancasını çıkartarak, kadının başına dayadı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis, boşanmak isteyen eşini rehin alan K.T.’yi ikna etmek için uğraştı. Polisin ikna çabaları sonuç verdi ve K.T. teslim oldu. Gözaltına alınan K.T., polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.