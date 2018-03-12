Boşanmak isteyen eşini öldürüp intihar etti

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Hasan Y. (53), boşanma aşamasında olduğu eşi Zehra Y.'yi tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Alanya'da hakkında evden uzaklaştırma cezası bulunan Hasan Y., boşanma aşamasında olduğu ikinci eşi ve 2 çocuk annesi Zehra Y. ile konuşmak için Yaylayolu Caddesi üzerinde, kadının çalıştığı eczaneye geldi. Eczanenin yanındaki çay ocağında konuşmaya başlayan Hasan Y. ve Zehra Y. arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Y. yanında getirdiği ruhsatsız tabancayla Zehra Y.'ye 3 el ateş etti. Zehra Y., karın ve göğüs bölgesine isabet eden mermilerle yaşamını yitirdi. Hasan Y., çay ocağından yaklaşık 50 metre uzaklaştıktan sonra aynı tabancayla başına ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Durumu ağır olan Hasan Y., olay yerine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki özel hastaneye kaldırılarak, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Ancak Hasan Y., kurtarılamadı.

Zehra Y.'nin cenazesi ise Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.

Zehra Y.'nin 2 çocuğunun ilk eşinden olduğu, bir süre önce Hasan Y. ile evlendiği kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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