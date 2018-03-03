Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

Boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürdü

Taha AYHAN/MALATYA, ()-  MALATYA'da Hakan Fırat, kendisinden boşanmak isteyen 2 yıllık eşi Kübra Fırat'ı (21) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olay, akşam saatlerinde Çarmuzu Mahallesi'nde meydana geldi. 2 yıl önce evlenen ve 1 yaşında...

Boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürdü

Taha AYHAN/MALATYA, ()-  MALATYA'da Hakan Fırat, kendisinden boşanmak isteyen 2 yıllık eşi Kübra Fırat'ı (21) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Olay, akşam saatlerinde Çarmuzu Mahallesi'nde meydana geldi. 2 yıl önce evlenen ve 1 yaşında erkek çocukları olan Kübra ve Hakan Fırat çifti arasında, iddiaya göre kadının boşanma isteği  üzerine tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkelenen Hakan Fırat, evdeki av tüfeğiyle eşine ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarıyla eve gelen sağlık görevlileri, göğsünden yaralanan genç kadını ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Kübra Fırat, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kadının cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olay yerinde inceleme yapan polis, boş kartuşlara el koyup, Hakan Fırat'ı gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314