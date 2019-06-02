Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Engelli kadına cinsel saldırı sanığına 21 yıl hapis cezası
Engelli kadına cinsel saldırı sanığına...
Bayramda havası nasıl olacak?
Bayramda havası nasıl olacak?
İçişleri Bakanlığından 'Silivri Cezaevi' açıklaması
İçişleri Bakanlığından 'Silivri Cezaevi' açıklaması
HSK yaz kararnamesiyle 3 bin 722 hakim ve savcının yeri değişti
3 bin 722 hakim ve...

Boşanma aşamasındaki kocasını bıçaklayarak, ağır yaraladı

Tayfur KARA/SAMSUN, () - SAMSUN'da, Kübra K. (30), ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Selim K.'yı (30) çıkan tartışma sonucu bıçakla ağır yaraladı. Selim K. hastaneye kaldırılırken, Kübra K. gözaltına alındı.  Olay, akşam...

Boşanma aşamasındaki kocasını bıçaklayarak, ağır yaraladı

Tayfur KARA/SAMSUN, () - SAMSUN'da, Kübra K. (30), ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Selim K.'yı (30) çıkan tartışma sonucu bıçakla ağır yaraladı. Selim K. hastaneye kaldırılırken, Kübra K. gözaltına alındı. 
Olay, akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. Kübra K. boşanmak üzere olduğu ve 2 aydır ayrı yaşadığı eşi Selim K. ile telefonda tartıştı. Kübra K., telefonu kapattıktan sonra geldiği eşinin işyerinde tartışmayı sürdürdü. İkili arasındaki gerginlik kavgaya dönüştü. İddiaya göre Kübra K. çantasından çıkardığı ekmek bıçağıyla Selim K.’yı karın, bacak ve elinden bıçaklayarak yaraladı. Selim K., kanlar içerisinde yere yığılırken, Kübra K. işyerinden ayrıldı. Çevredeki iş yeri sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Selim K., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Selim K.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Kübra K.'yı gözaltına aldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328