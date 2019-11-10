Boşanma aşamasındaki eşini öldüren kişi, yakalandı (2)- Yeniden
Sayın Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine, 'Boşanma aşamasındaki eşini öldüren kişi, yakalandı' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan yeni bilgilerle düzenleyerek, yeniden geçiyoruz. ------------------------------------------ YENİDEN Halil...
Sayın Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine,
'Boşanma aşamasındaki eşini öldüren kişi, yakalandı' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan yeni bilgilerle düzenleyerek, yeniden geçiyoruz.
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YENİDEN
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()- İZMİR'in Bornova ilçesinde, hasta çocuğunu görmeye gelen boşanma aşamasındaki eşi Seda Ç.'yi (33) pompalı tüfekle vurarak öldüren Turgay Ç., polis ekiplerince yakalandı.
Olay, dün gece, Karacaoğlan Mahallesi 6211 Sokak'ta meydana geldi. 2 çocukları olan Seda ve Turgay Ç. çifti, bir süre önce boşanma kararı aldı. İddiaya göre, hastalanan çocuğunu görmeye Turgay Ç.'nin oturduğu apartmana gelen Seda Ç. ile eşi binanın önünde karşılaşınca tartışmaya başladı. Turgay Ç., apartmana yönelen Seda Ç.'nin önüne geçip, pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Seda Ç. kanlar içinde yığılırken, Turgay Ç. ise kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Seda Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin incelemesinin ardından Seda Ç.'nin cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Turgay Ç., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince bugün akşam saatlerinde yakalandı. Turgay Ç., hastanede yapılan sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Turgay Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
ŞİDDET İDDİASI
Öte yandan, Seda Ç.'nin Turgay Ç.'den şiddet gördüğü ve bu nedenle bir süredir ayrı yaşadıkları ileri sürüldü.
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