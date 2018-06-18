Boşanma aşamasındaki çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralandı, eşi öldü

Burak EMEK/DİYARBAKIR, ()- DİYARBAKIR'da, boşanma aşamasındaki çiftin sokak ortasındaki bıçaklı kavgasında Şaban A. (48) yaşamını yitirdi, eşi Aysel A. (45) yaralandı.

Merkez Yenişehir ilçesi, Şehitlik semtinde, bugün saat 13.50 sıralarında kavga ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavganın çıktığı 71'inci Sokak'a giren polisler, Şaban A. ve boşanma aşamasında olduğu eşi Aysel A.'yı yerde kanlar içinde buldu. Kesici aletle göğsünden yaralandığı belirlenen Şaban A. ile boynundan ve karnından yaralandığı tespit edilen Aysel A. bölgeye çağrılan ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralılardan Şaban A. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede, kavga sırasında kullanılan bıçak ele geçirildi. Kavgada ağır yaralanan Aysel A.'nın tedavisine Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam edildiği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.