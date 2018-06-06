Boşandığı eşinin kartıyla hesabından 5 bin 140 lira çekti

İZMİT'te, boşandığı eşi Y.K.'nin (26) çantasını gasp edip, banka kartını kullanarak 5 bin 140 lirasını alan H.C. (34) yakalandı.

Olay, 23 Mayıs günü İzmit Alikahya Mahallesinde meydana geldi. H.C. boşandığı eşi Y.K.'yi bir arkadaşının otomobilinde görünce aracın önünü keserek bıçak zoruyla araçtan indirmeye çalıştı. Eski eşinin otomobilden inmemesi üzerine sinirlenen H.C., Y.K.'nin çantasını ve cep telefonunu gasp ederek olay yerinden kaçtı. Y.K.'nın şikayeti üzerine polis soruşturma başlattı. Olayın ardından H.C.'nin eski eşi Y.K.'ya ait banka hesaplarından ilk önce 5 bin lira, ardından 140 lira çektiği belirlendi. H.C.'yi takibe alan polis, Derince Çenesuyu mevkiinde otomobili durdurdu. Gözaltına alınan H.C. emniyet müdürlüğündeki ifadesinde eşine sinirlendiği için olayı gerçekleştirdiğini söyledi. H.C. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



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