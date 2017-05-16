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Boşandığı eşini başına çekiple vurarak öldürdü

DİKİLİ (İzmir), () - İZMİR'in Dikili İlçesi'nde 58 yaşındaki Yahya Cengiz Küçük, boşandığı eşi,  32 yaşındaki Işık İkizoğlu'nu, başına çekiçle vurarak öldürdü. Dikili'de 10 yaşında bir kızları olan Işık İkizoğlu...

Boşandığı eşini başına çekiple vurarak öldürdü

DİKİLİ (İzmir), () - İZMİR'in Dikili İlçesi'nde 58 yaşındaki Yahya Cengiz Küçük, boşandığı eşi,  32 yaşındaki Işık İkizoğlu'nu, başına çekiçle vurarak öldürdü.
Dikili'de 10 yaşında bir kızları olan Işık İkizoğlu ile Antalya'dan gelen eski eşi Yahya Cengiz Küçük dün çarşıdaki bir kafeteryada buluştu. Aralarında bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın ardından Işık İkizoğlu, eski eşinin yanından ayrılıp dövüldüğünü söyleyerek polise şikayette bulundu. İfadesi alınan İkizoğlu'na, götürüldüğü adli tabiplikte 'darp izine rastlanmadı' raporu verildi.
Işık İkizoğlu evine dönerken polis eski eşi Yahya Cengiz Küçük'ü aradı ancak bulamadı. Yahya Cengiz Küçük öğleden sonra eski eşi Işıl İkizoğlu'nun, Dikili Duygu Sitesi'ndeki evine geldi. O sırada kızları okulda olan ikili yeniden tartışmaya başladı. Işık İkizoğlu'nu başına çekiçle vurarak öldüren Yahya Cengiz Kuçuk, saat 16.00 sıralarında polisi arayarak cinayeti işlediğini söyledi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Gözaltına alınan Yahya Cengiz Küçük Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü, işlemlerin tamamlanmasının ardından  adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülürken, Yahya Cengiz Küçük'ün daha önce de 3 ay sürEyle eski eşinin evine yaklaşmama cezası aldığı ortaya çıktı.

FOTOĞRAFLI

 

 

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