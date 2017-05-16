Boşandığı eşini başına çekiple vurarak öldürdü (3)

CİNAYET PROTESTO EDİLDİ

İzmir'in Dikili İlçesi'nde, Yahya Cengiz Küçük'ün, boşandığı eşi Işık İkizoğlu'nu, başına çekiçle vurarak öldürmesi, bugün akşam saatlerinde Atatürk Meydanı'nda düzenlenen eylemle protesto edildi. Eyleme, Dikili Kadın Platformu, Dikili Emek ve Demokrasi Platformu, Eğitim-Sen, Birleşik Haziran Hareketi, CHP ve HDP üyelerinden oluşan yaklaşık 50 kişi katıldı. Gurup 'Şiddeti, tecavüzü açık ediyoruz, haykırıyoruz', 'Asla yalnız yürümeyeceğiz, yaşasın kadın dayanışması', 'Şiddete, savaşa, güvencesizliğe, kadın düşmanlığına karşı isyandayız', 'Kadın mücadelesi mühürlenemez' ve 'Kadın cinayetlerine hayır, Işık İkizoğlu ölümsüzdür' yazılı pankartlar taşıdı. Gurup adına yapılan basın açıklamasında "Kadına şiddeti, ölümü reva gören çağdışı zihniyet bir kardeşimizi Işık'ımızı aramızdan aldı. Dikilimizde yaşayan, etrafına ışıklar saçan Işık kardeşimiz, boşandığı eşi tarafından vahşice katledildi. Dikilililer olarak acımız büyük, öfkemiz büyük. Çoğu katledilen kadınlarda olduğu gibi devlet Işık'ımızı koruyamadı. Söyleyecek çok sözümüz var. İsyan edecek acımız çok. Dur denilmesi gereken bir vahşet var" denildi.

Basın açıklamasından ardından 'Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz' ve 'Hesabı sorulacak' sloganları atan grup olaysız dağıldı.

Öte yandan otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Işık İkizoğlu'nun cenazesinin yarın öğle namazının ardından Dikili Merkez Camii'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

TUTUKLANDI

Bu arada, katil zanlısı Yahya Cengiz Küçük'ün emniyetteki ifadesinde susma hakkını kullandığı belirtildi. İşlemleri tamamlanan Küçük, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine kondu. Çiftin 9 yaşındaki kızı I. Küçük'ün ise anneannesi F. İkizoğlu ve teyzesi B. İkizoğlu'na teslim edildiği bildirildi.

Oben ULU/DİKİLİ (İzmir), ()

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