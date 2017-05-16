Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Boşandığı eşini başına çekiple vurarak öldürdü (3)

CİNAYET PROTESTO EDİLDİ İzmir'in Dikili İlçesi'nde, Yahya Cengiz Küçük'ün, boşandığı eşi Işık İkizoğlu'nu, başına çekiçle vurarak öldürmesi, bugün akşam saatlerinde Atatürk Meydanı'nda düzenlenen eylemle protesto edildi....

Boşandığı eşini başına çekiple vurarak öldürdü (3)

CİNAYET PROTESTO EDİLDİ
İzmir'in Dikili İlçesi'nde, Yahya Cengiz Küçük'ün, boşandığı eşi Işık İkizoğlu'nu, başına çekiçle vurarak öldürmesi, bugün akşam saatlerinde Atatürk Meydanı'nda düzenlenen eylemle protesto edildi. Eyleme, Dikili Kadın Platformu, Dikili Emek ve Demokrasi Platformu, Eğitim-Sen, Birleşik Haziran Hareketi, CHP ve HDP üyelerinden oluşan yaklaşık 50 kişi katıldı. Gurup 'Şiddeti, tecavüzü açık ediyoruz, haykırıyoruz', 'Asla yalnız yürümeyeceğiz, yaşasın kadın dayanışması', 'Şiddete, savaşa, güvencesizliğe, kadın düşmanlığına karşı isyandayız', 'Kadın mücadelesi mühürlenemez' ve 'Kadın cinayetlerine hayır, Işık İkizoğlu ölümsüzdür' yazılı pankartlar taşıdı. Gurup adına yapılan basın açıklamasında "Kadına şiddeti, ölümü reva gören çağdışı zihniyet bir kardeşimizi Işık'ımızı aramızdan aldı. Dikilimizde yaşayan, etrafına ışıklar saçan Işık kardeşimiz, boşandığı eşi tarafından vahşice katledildi. Dikilililer olarak acımız büyük, öfkemiz büyük. Çoğu katledilen kadınlarda olduğu gibi devlet Işık'ımızı koruyamadı. Söyleyecek çok sözümüz var. İsyan edecek acımız çok. Dur denilmesi gereken bir vahşet var" denildi. 
Basın açıklamasından ardından 'Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz' ve 'Hesabı sorulacak' sloganları atan grup olaysız dağıldı.
Öte yandan otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Işık İkizoğlu'nun cenazesinin yarın öğle namazının ardından Dikili Merkez Camii'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi. 
TUTUKLANDI
Bu arada, katil zanlısı Yahya Cengiz Küçük'ün emniyetteki ifadesinde susma hakkını kullandığı belirtildi. İşlemleri tamamlanan Küçük, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine kondu. Çiftin 9 yaşındaki kızı I. Küçük'ün ise anneannesi F. İkizoğlu ve teyzesi B. İkizoğlu'na teslim edildiği bildirildi.
Oben ULU/DİKİLİ (İzmir), ()

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246