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Boşandığı eşini başına çekiple vurarak öldürdü (2)

ZAMAN ZAMAN BİRLİKTE OLUYORLARDI İzmir'in Dikili İlçesi'nde eski eşi 32 yaşındaki Işık İkizoğlu'nu, başına çekiçle vurarak öldüren 58 yaşındaki Yahya Cengiz Küçük'le 6 ay önce boşanmasına rağmen zaman zaman birlikte olduğu...

Boşandığı eşini başına çekiple vurarak öldürdü (2)

ZAMAN ZAMAN BİRLİKTE OLUYORLARDI
İzmir'in Dikili İlçesi'nde eski eşi 32 yaşındaki Işık İkizoğlu'nu, başına çekiçle vurarak öldüren 58 yaşındaki Yahya Cengiz Küçük'le 6 ay önce boşanmasına rağmen zaman zaman birlikte olduğu ortaya çıktı.
Yahya Cengiz Küçük'ün, Antalya'da pazaryerlerinde sebze meyve sattığı, eski eşi Işık İkizoğlu'nun da marketlerde promosyon elemanı olarak çalıştığı öğrenildi.
Olay günü kafeteryada buluşan Küçük ve İkizoğlu'nun daha sonra İkizoğlu'nun evine gittikleri, öldürülen kadının alt kısmının çıplak olduğu ancak cinsel ilişki gerçekleşmediği belirlendi.

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