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Boş kuyuya düşen danayı itfaiye kurtardı
MANİSA'nın Gölmarmara ilçesinde, kurumuş olan, 5 metrelik kuyuya düşen dana, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Tiyenli Mahallesi'nin Sumsalı mevkisindeki kurumuş olan,...
GÜVENLİK 06.09.2019, 15:19
MANİSA'nın Gölmarmara ilçesinde, kurumuş olan, 5 metrelik kuyuya düşen dana, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Tiyenli Mahallesi'nin Sumsalı mevkisindeki kurumuş olan, 5 metrelik kuyuya düşen dana için kurtarma çalışması yaptı. Dar kuyuda hayvana ulaşan itfaiye ekipleri, zarar görmemesine dikkat ederek, yukarı çekti. Sahibi ise kuyudan kurtarılan dana için itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Tiyenli Mahallesi'nin Sumsalı mevkisindeki kurumuş olan, 5 metrelik kuyuya düşen dana için kurtarma çalışması yaptı. Dar kuyuda hayvana ulaşan itfaiye ekipleri, zarar görmemesine dikkat ederek, yukarı çekti. Sahibi ise kuyudan kurtarılan dana için itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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