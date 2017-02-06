Boruya tırmanıp firar etmek isteyen hükümlü düşüp kolunu kırdı

Ünsal YÜCEL / EDİRNE, () - EDİRNE Projesiz Tip Kapalı Cezaevi'nde hükümlü 26 yaşındaki F.S., hücre havalandırma bahçesinin duvarındaki su borusundan tırmanarak firar etmek istediği sırada düşerek yaralandı. İnfaz koruma memurlarınca yakalanan ve sağ kolunun kırıldığı belirlenen F.S., hastanede tedavi altına alındı.

Edirne Projesiz Tip Kapalı Cezaevi’nde 'hırsızlık' ile 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından hükümlü F.S., hücre havalandırma bahçesinin duvarındaki su borusundan tırmanarak firar etmek istedi. F.S., çatıya tırmandığı sırada 4 metre yükseklikten dengesini kaybederek düştü. Diğer hükümlülerin haber vermesi üzerine infaz koruma memurlarınca yakalanan ve sağ kolunun kırıldığı belirlenen F.S., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hükümlünün firar girişimiyle ilgili başlatılan adli soruşturma sürüyor.