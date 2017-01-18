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Borçlarını yazıp intihar etti

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te, küçük miktarlarda borcu olan kişilerin isimlerini ve borçlarının ödenmesini istediği notu yazdıktan sonra kendini tavana bağladığı ipe asan 53 yaşındaki Ahmet Çelik ipten indirildi. 2 gündür...

Borçlarını yazıp intihar etti

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te, küçük miktarlarda borcu olan kişilerin isimlerini ve borçlarının ödenmesini istediği notu yazdıktan sonra kendini tavana bağladığı ipe asan 53 yaşındaki Ahmet Çelik ipten indirildi. 2 gündür yoğun bakımda tedavi gören Ahmet Çelik hayatını kaybetti.
Önceki gün, İzmit Gültepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda Ahmet Çelik evde kimsenin olmadığı sırada tavana bağlı ipe kendini astı. Eve gelen kızı babasını ipe asılı halde görünce komşularından yardım istedi. Komşuları Ahmet Çelik'i asılı olduğu ipten indirirken, olay yerine gelen 112 Acil ekibi müdahalede bulundu. Kalp masajı ile duran kalbi yeniden çalıştırılan Ahmet Çelik kaldırıldığı Seka Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 2 gündür tedavi gören Ahmet Çelik yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Evli ve 3 çocuk babası olan Ahmet Çelik'in yazdığı notta ölümünden kimsenin sorumlu olmadığı, ayrıca küçük miktarlarda borçları bulunan birkaç kişinin ismi ile borç miktarlarını yazarak borçlarının ödenmesini istediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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