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Borçlarını ve alacaklarını yazıp, intihar etti

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, tekstil işçisi Şeref S. (48), ailevi sorunlar nedeniyle girdiği bunalım sonucu kendisini iple ağaca asarak, yaşamına son verdi. Şeref S.'nin üzerinden borçlarını ve alacaklarını...

Borçlarını ve alacaklarını yazıp, intihar etti

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, tekstil işçisi Şeref S. (48), ailevi sorunlar nedeniyle girdiği bunalım sonucu kendisini iple ağaca asarak, yaşamına son verdi. Şeref S.'nin üzerinden borçlarını ve alacaklarını yazdığı liste çıktı.
Şirinköy Mahallesi'ndeki ormanlıkta bulunan meşe ağacında, saat 10.00 sıralarında, asılı biri olduğunu görenler, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, kimliği belirlenen Şeref S.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Arkadaşına ait otomobille gece ormanlığa gelen tekstil işçisi Şeref S.'nin, boşandıktan sonra yaşadığı ailevi sorunlar nedeniyle bunalıma girip, intihar ettiği belirtildi. Şeref S.'nin üzerinde, borçlarını ve alacaklarını liste halinde yazdığı not bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Şeref S.'nin cesedi, asılı olduğu ağaçtan indirildi. Olay yerine gelen ve büyük üzüntü yaşayan Salih S., ağabeyinin cansız bedenini cenaze aracına kadar taşıdı. Şeref S.'nin cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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