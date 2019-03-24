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Borç para vermediği oğlunun silahlı saldırısından son anda kurtuldu

VAKFIKEBİR (Trabzon), () - TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde, İdris Akagündüz (41), borç para vermediği gerekçesiyle tartıştığı babası Ahmet Akagündüz'e (60) tabancayla ateş açtı. Baba Akagündüz, kurşunların hedefi olmaktan son...

Borç para vermediği oğlunun silahlı saldırısından son anda kurtuldu

VAKFIKEBİR (Trabzon), () - TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde, İdris Akagündüz (41), borç para vermediği gerekçesiyle tartıştığı babası Ahmet Akagündüz'e (60) tabancayla ateş açtı. Baba Akagündüz, kurşunların hedefi olmaktan son anda yere yatarak, kurtulurken, oğlu ise kaçtı. Gözaltına alınan İdris Akagündüz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
Olay, 18 Mart Pazartesi günü, ilçeye bağlı Mısırlı Mahallesi'nde meydana geldi. İdris Akagündüz, iddiaya göre, akşam saatlerinde geldiği evde, babası Ahmet Akagündüz'den borç olarak para istedi. Ahmet Akagündüz'ün parayı vermemesi üzerine baba ile oğul arasında tartışma çıktı. Babasına öfkelenen İdris Akagündüz, yanında bulunan tabancasını ateşledi. Ahmet Akagündüz, kendisini yere atarak, mermilerin hedefi olmaktan son anda kurtuldu. Olay sonrası evden kaçan İdris Akagündüz, ihbarla harekete geçen jandarma ekiplerince kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan İdris Akagündüz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

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