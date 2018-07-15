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Borç para isteyen arkadaşını öldürdü

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta Mustafa Gül (55), kendisinden borç para istediği iddiasıyla tartıştığı arkadaşı Ömer Tatlı'yı (28) tabancayla ateş ederek öldürdü. Olay, dün merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Namık Kemal...

Borç para isteyen arkadaşını öldürdü

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta Mustafa Gül (55), kendisinden borç para istediği iddiasıyla tartıştığı arkadaşı Ömer Tatlı'yı (28) tabancayla ateş ederek öldürdü.
Olay, dün merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ömer Tatlı, arkadaşı E.Ç. ile birlikte gittikleri iş yerinde Mustafa Gül, İ.G., ve A.G.'den borç para istedi ancak ret cevabı aldı. Bunun üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Gül tabancayla ateş ederek Ömer Tatlı'yı yaralayıp kaçtı. Ambulansla hastaneye götürülen Ömer Tatlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Mustafa Gül, E.Ç., İ.G., ve A.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Mustafa Gül'ün sorgusunda suçunu itiraf ettiği ve olayda kullandığı tabancayı da boş araziye attığını söylediği belirtildi. Mustafa Gül, sorgusunun ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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