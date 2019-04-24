Borç nedeniyle tartıştığı arkadaşını falçatayla yüzünden yaraladı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()- ​BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Suriye uyruklu iki arkadaş Şadi Ö. (28) ve Ramiz Libo (23) arasında borç nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmada Şadi Ö., Ramiz Libo'yu (23) yüzünden falçatayla yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Orhaniye Mahallesi Türker Sokak'ta meydana geldi. Ramiz Libo (23) ile arkadaşı Şadi Ö. arasında iddiaya göre borç nedeniyle sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Şadi Ö. üzerindeki falçata ile Ramiz Libo'yu yüzünden yaraladı. Yüzünde derin kesik oluşan Libo, kanlar içerisinde yere yığılırken, Şadi Ö. ise olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Ramiz Libo İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ise kaçan Şadi Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

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