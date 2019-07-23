Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan göçmen açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan göçmen...
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti

Borç kavgasında öldürüldü

Feyzi DAVULCU/UŞAK, ()- UŞAK'ta, borç nedeniyle çıkan kavgada, oto yıkamacı Arif Nazır Atcı (47), İbrahim Emir'i (25) av tüfeğiyle vurdu. Emir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, gözaltına alınan Atcı ise çıkarıldığı...

Borç kavgasında öldürüldü

Feyzi DAVULCU/UŞAK, ()- UŞAK'ta, borç nedeniyle çıkan kavgada, oto yıkamacı Arif Nazır Atcı (47), İbrahim Emir'i (25) av tüfeğiyle vurdu. Emir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, gözaltına alınan Atcı ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün saat 12.00 sıralarında, Kemalöz Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 3. Sanayi Sokak'taki iş yerinin önünde meydana geldi. İbrahim Emir, borç nedeniyle husumetli olduğu oto yıkamacı Arif Nazır Atcı'nın iş yerine geldi. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşmesiyle Atcı, iş yerinden aldığı av tüfeğiyle Emir'e ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Emir, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyanların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırılan Emir, tedaviye alındı. Durumu ağır olan İbrahim Emir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Arif Nazır Atcı ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.