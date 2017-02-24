Borç- alacak tartışması cinayetine 18 yıl hapis

Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ,() - KAYSERİ'de pazarlamacı Osman Soyçolak'ı borç- alacak tartışmasında tabancayla vurarak öldürmek suçundan yargılanan çelik eşya imalatçısı Ali Bulut, 'Kasten Adam Öldürmek' suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında tutuklu sanık Ali Bulut, öldürülen pazarlamacının eşi Hülya Soyçolak hazır bulundu. Tutuklu Bulut mahkemede yaptığı savunmada şöyle dedi:

"Aramızda alacak verecek tartışması nedeniyle kavga çıktı. Osman tartışma sonrası 'sen görürsün' diyerek yanımdan uzaklaştı. Onundoğu illerine giderek pazarlamacılık yaptığı için tüfeğininin olduğunu biliyordum. Bu nedenle yaşadığım korku nedeniyle kendisine rastgele ateş ettim."

Öldürülen Osman Soyçolak'ın eşi Hülya Soyçolak ise, kocasının katilinin en ağır ceza ile cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti yargılama sonunda Ali Bulut'a 'Kasten Adam Öldürmek' suçundan 18 yıl hapis cezası verdi.

