Borç-alacak nedeniyle takip ettiği arkadaşını kuaförde bıçakladı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, iddiaya göre aralarında borç-alacak meselesi olan Mehmet B. (36), takip ettiği arkadaşı Nuran E.'yi (35), girdiği kuaförde 3 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Çalışanlar ile müşteriler büyük panik yaşarken, şüpheli gözaltına alındı.Olay, saat 18.00 sıralarında Bursa'nın Orhangazi ilçesinde İstanbul Caddesi üzerindeki bir kuaför salonunda meydana geldi. İddiaya göre Mehmet B., aralarında borç-alacak meselesi yüzünden daha önceden tartıştığı Nuran E.'yi bayan kuaförüne kadar takip etti. Mehmet B., kuaföre giren Nuran E.'ye bıçakla saldırdı. Bu sırada kuaförde bulunan müşteriler ve çalışanlar panikle kaçışırken, Mehmet B., Nuran E.'yi 3 yerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri Mehmet B.'yi gözaltına alırken, yaralı kadın ise ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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