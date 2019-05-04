Borç-alacak meselesi kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı

SİVAS'ın Hafik ilçesinde, borç-alacak meselesi nedeniyle gittikleri köyde eski muhtar B.Ş. tarafından av tüfeğiyle vurulan Halil Gül (34) ile Yücel Demir hayatını kaybetti, Ali Şimşek ise yaralandı. Şüpheli B.Ş., gözaltına alındı.Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Otmanalan köyünde meydana geldi. Bayramtepe köyünden Halil Gül, iddiaya göre arkadaşları Yücel Demir ve Ali Şimşek ile birlikte borç-alacak meselesini konuşmak üzere Otmanalan köyüne gitti. Burada köyün eski muhtarı B.Ş. ile Halil Gül arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.Ş., evindeki av tüfeğini alarak Gül ve yanındakilere ateş etti. Gül, olay yerinde hayatını kaybederken, Yücel Demir ve Ali Şimşek ise yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Yücel Demir de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali Şimşek'in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. B.Ş. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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