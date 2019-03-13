Borç- alacak kavgasında çiftçiyi öldürdü

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), () - MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, Necati G. (77), borç- alacak yüzünden çıkan kavgada çiftçi Süleyman Keskin'i (53) av tüfeğiyle vurarak, öldürdü. Olay sonrası kaçan Necati G., jandarma ekiplerince evinde suç aleti tüfekle yakalanıp, gözaltına alındı.

Alaşehir'in kırsal Ilgınköy Mahallesi'nde yaşayan, 4 çocuk babası Necati G., saat 15.00 sıralarında, kendisi gibi çiftçilik yapan, 2 çocuk babası Süleyman Keskin'i telefonundan arayıp, daha önce borç olarak verdiği parayı istedi. İkili, telefon görüşmesinde bu yüzden tartıştı. Bir süre sonra evdeki tek kırma av tüfeğini alan Necati G., Keskin'in evinin önüne gitti. İkili arasındaki tartışma, burada kavgaya dönüştü. Bu sırada Necati G., yanında getirdiği tüfeği Keskin'e doğrultup, 1 el ateş etti. Keskin, başına isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan komşuların haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi, Keskin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Süleyman Keskin'in cansız bedeni, Alaşehir Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Jandarma, olay sonrası kaçan Necati G.'yi evinde, suç aleti tüfekle yakalayıp, gözaltına aldı.

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