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Bonzaiyi esrar diyerek satmışlar
ANTALYA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bonzai olarak bilinen 'sentetik kannabinoid' sattığı belirlenen 5 şüpheliden O.Ç., F.K., F.A., M.M.T. tutuklandı, A.A. serbest bırakıldı. Şüphelilerin, bonzaiyi, esrar diyerek sattığı ortaya...
GÜVENLİK 29.08.2019, 11:01
ANTALYA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bonzai olarak bilinen 'sentetik kannabinoid' sattığı belirlenen 5 şüpheliden O.Ç., F.K., F.A., M.M.T. tutuklandı, A.A. serbest bırakıldı. Şüphelilerin, bonzaiyi, esrar diyerek sattığı ortaya çıktı.
Antalya'da alınan istihbaratı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesi Kültür Mahallesi başta olmak üzere 5 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen O.Ç., F.K., F.A., M.M.T. ve A.A. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 8 kilo 300 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden O.Ç., F.K., F.A. ve M.M.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Şüphelilerin polise verdikleri ifadelerinde, ellerindeki uyuşturucuyu esrar diye sattıklarını söyledikleri öğrenildi.
Antalya'da alınan istihbaratı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesi Kültür Mahallesi başta olmak üzere 5 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen O.Ç., F.K., F.A., M.M.T. ve A.A. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 8 kilo 300 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden O.Ç., F.K., F.A. ve M.M.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Şüphelilerin polise verdikleri ifadelerinde, ellerindeki uyuşturucuyu esrar diye sattıklarını söyledikleri öğrenildi.
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