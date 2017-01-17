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Bonzai ve Ecstacy hapla yakalandı

SAMSUN'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu sentetik uyuşturucu Bonzai ve Ecstacy hapla yakalandığı öne sürülen 20 yaşındaki Ahmet Y. gözaltına alındı. Olay, dün İlkadım İlçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi....

Bonzai ve Ecstacy hapla yakalandı
SAMSUN'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu sentetik uyuşturucu Bonzai ve Ecstacy hapla yakalandığı öne sürülen 20 yaşındaki Ahmet Y. gözaltına alındı.
Olay, dün İlkadım İlçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmada Ahmet Y.'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Şüpheliyi takibe alan polis, dün yolda durdurup üst araması yaptı. Yaplan üst aramasında 1 paket bonzai çıktı. Şüphelinin cadde üzerinde taşların ve çalılıkların arasında gizlediği 2 Bonzai ve 2 Ecstacy hap ele geçirilip gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheli bugün 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

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