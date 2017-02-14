Bonzai satıcılarına hapis cezası

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklu bulunan 2 sanığa 12.5 yıl ile 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Olay, geçen yıl 4 Kasım'da merkez Kocasinan İlçesi'ne bağlı Yunusemre Mahallesi Altınel Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan uyuşturucu kullanıcısı Saadettin A., üzerinde yakalan 0.20 gram bonzaiyi 100 TL karşılığında Olcay Siler'den (23) satın aldığını söyledi. Bunun üzerinde soruşturmayı derinleştiren polisler, Olcay Siler ile Talas Albostan'ın uyuşturucu satıcılığı yaptığını tespit etti. Bu kişilerin kullandığı otomobilde de uyuşturucu ele geçirildi. Her iki uyuşturucu taciri, bölgedeki diğer uyuşturucu kullanıcılarının teşhisi ile tutuklandı.

3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında tutuklu bulunan Olcay Siler ve Talat Albostan ile avukatları hazır bulundu. Her iki sanık mahkemede suçlamaları kabul etmeyerek otomobilde ele geçirilen uyuşturucunun kendilerine ait olmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti yargılama sonunda uyuşturucu satıcılarından Olcay Siler'e 12 yıl 6 ay, Talas Albostan'a ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.