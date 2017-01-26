Bombacı duruşmaya katılmadı

Bahri KARATAŞ/İZMİR, () - İZMİR'de, AK Parti Karşıyaka ilçe binası, MHP Çamdibi irtibat bürosu ile Çamdibi Polis Merkezi Amirliği'ne bombalı eylem düzenlemekle suçlanan ve Buca'da polisle girdiği çatışmada yakalanıp tutuklanan, terör örgütü MLKP üyesi 23 yaşındaki Deniz A.'nın yargılanmasına devam edildi. Sanık Deniz A.'nın katılmadığı duruşma, şubat ayına erteledi.

Geçen yıl önce AK Parti Karşıyaka ilçe binasına, ardından MHP Çamdibi irtibat bürosu ve Çamdibi Polis Merkezi Amirliği'ne bomba konuldu, her üç yerdeki patlamalarda maddi hasar oluştu. Bir süre sonra da Buca'da devriye görevi yapan polis ekibine silahla ateş edildi. Polis memurları aracın camlarının kırması nedeniyle hafif yaralanırken, saldırganlardan Deniz A., elindeki poşetteki biri otomatik iki tabanca ve el bombasıyla yakalandı, suç ortağı olduğu tespit edilen kadın saldırgan ise kaçtı. Deniz A.'nın Karşıyaka AK Parti İlçe binası, Çamdibi Polis Merkez Amirliği ve MHP Çamdibi irtibat bürosunun bombalanması eylemlerini gerçekleştiren MLKP terör örgütü üyesi olduğu belirtildi. Emniyet, savcılık ve sulh ceza hakimliğinde susma hakkını kullanan Deniz A. tutuklandı, hakkında dava açıldı.

ÖMÜRBOYU VE 30 YIL İSTENİYOR

İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki bugün 6'ıncısı yapılan duruşmaya, ömürboyu ve 30 yıl hapis cezasına çarptırılması istenen tutuklu sanık Deniz A. katılmazken, avukatı İmdat Aktaş ile davacıların avukatları Tuncay Bozkurt ve Gülşah Gezici katıldı. Mahkeme Başkanı Halil ibrahim Kibar, Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü T 4 tipi cezaevinde kalan sanık Deniz A.'nın, cezaevi yönetimine duruşmaya katılmak istemediğine dair dilekçe verdiğini, sanığın mutlaka hazır edilmesi için jandarmaya yazı yazıldığını, ancak bu kez de personelin yetersiz olması nedeniyle duruşma günü sanığın hazır edilemiyeceğine dair telefonla bilgi verildiğini belirtti.

Cumhuriyet Savcısı Sacit Savaşçı, sanığın cezalandırılmasına yönelik mütalaayı tekrarladı. Sanık avukatı İmdat Aktaş ise daha önce dile getirdikleri, soruşturmanın genişletilmesine ilişkin taleplerini tekrar ettiklerini belirtti. Müvekkkilin tutuklu kaldığı süre gözönüne alınarak tahliyesine karar verilmesini ya da adli kontrol kararı ile serbest bırakılmasını istedi.

'DURUŞMADA MUTLAKA HAZIR EDİLMELİ'

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına, kovuşturmanın genişletilmesi için sanık avukatının yazılı beyanlarını sunması için süre verilmesine, sanığın bir dahaki duruşma günü hangi şartlarda olursa olsun mutlaka hazır edilmesi için cezaevi yönetimine yazı yazılmasına, aksi takdirde ilgili kişiler hakkında disiplin ve cezai suç duyurusunda bulunulacağına dair müzekkere yazılmasına karar verip, duruşmayı 9 Şubat'a erteledi.

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