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Bomba yüklü otomobile 8 gözaltı daha
GÜVENLİK 18.01.2020, 11:28
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ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, dün polis tarafından ele geçirilen bomba yüklü otomobille ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, sürücünün ardından 8 kişi daha gözaltına alındı. Bombalı aracın sansasyonel eylemlerde kullanılmak istendiği üzerinde durulduğu belirtildi.
Polis ekipleri, dün gece, Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun 50’nci kilometresinde durdurduğu otomobilde 20 kilo C4 plastik patlayıcı ve elektronik düzenekler bulunduğunu tespit etti. Karayolunun ulaşıma kapatılmasının ardından otomobil, bomba imha uzmanlarınca kontrollü şekilde imha edildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.M.’nin ifadesi ve istihbari çalışmanın ardından polis, kentte eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek, 8 kişiyi daha gözaltına aldı.
9 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürerken polis, bomba yüklü otomobilin kamu binalarına yönelik sansasyonel eylemde kullanılmak üzere hazırlandığı üzerinde duruyor.
Öte yandan, dün gece uzman ekipler tarafından bomba yüklü aracın imha edildiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Polis ekipleri, dün gece, Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun 50’nci kilometresinde durdurduğu otomobilde 20 kilo C4 plastik patlayıcı ve elektronik düzenekler bulunduğunu tespit etti. Karayolunun ulaşıma kapatılmasının ardından otomobil, bomba imha uzmanlarınca kontrollü şekilde imha edildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.M.’nin ifadesi ve istihbari çalışmanın ardından polis, kentte eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek, 8 kişiyi daha gözaltına aldı.
9 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürerken polis, bomba yüklü otomobilin kamu binalarına yönelik sansasyonel eylemde kullanılmak üzere hazırlandığı üzerinde duruyor.
Öte yandan, dün gece uzman ekipler tarafından bomba yüklü aracın imha edildiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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