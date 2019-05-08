Bomba yüklü araçla eylem yapması istenen DEAŞ üyelerinin yargılanmasına başlandı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanan 2'si Irak, 1'i Suriye uyruklu 3 şüpheli ilk kez hakim karşısına çıktı. İddianamede, örgütün bomba yüklü araçla eylem yapması için Suriye uyruklu kişiyi ikna etmeye çalıştığı, eylem yapmaması durumunda ailesinin öldürüleceği yönünde tehditte bulunulduğu yer aldı.

Zonguldak ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, geçen yıl Temmuz ayında DEAŞ üyesi Suriye uyruklu kişilerin kaldığı eve operasyon düzenlendi. Operasyonda 1’i kadın, 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Irak uyruklu kardeşler Amer Abdulkerim Zeidan, Zeidan Abdulkerim Zeidan Walid ve Suriye uyruklu Walid Halaf tutuklandı, Halaf Sulaf A. adlı kadın ise serbest bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmanın ardından 3 şüpheli hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ‘örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçlarından 7 yıl 6’şar ay ile 15’er yıl arasında değişen hapis cezaları talebiyle dava açıldı. İddianamede, örgüt üyesi olduğu değerlendirilen şüphelilerin üye oldukları whatsapp gruplarında örgüt propagandası yapıldığı tespit edildi. Polisin yaptığı çalışmada, DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi bir kişinin bomba yüklü araçla eylem gerçekleştirmeyi planladığı, bunu da operasyonda tutuklanan Walid Halaf’ın yapmasını istediği yazışmalardan ortaya çıkarıldı. ‘Walid Halaf’ın eylemi yapması için ikna edilmeye çalışıldığı, bomba yüklü aracı patlatmazsa ailesinin öldürüleceği ses kayıtlarında da yer aldı.

İDDİANAMEYİ ARAPÇA İSTEDİLER

Zonguldak 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamenin ardından bugün ilk kez görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Amer Abdulkerim Zeidan, Zeidan Abdulkerim Zeidan Walid ve Walid Halaf ile avukatları katıldı. Tercüman eşliğinde konuşan sanıklar, iddianamenin Arapça yazılarak kendilerine gönderilmesini ve ardından savunma yapmak istediklerini talep etti. Mahkeme heyeti, iddianamenin bilirkişilerce Arapçaya çevrilerek sanıklara gönderilmesine karar verdi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 19 Temmuz'a erteledi.

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