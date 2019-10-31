Son Dakika
Muğla Trafik polisi, kaçan sürücüyü durdurmak için aracın kaputunda 2 kilometre tutundu (ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Bomba şüphesiyle patlatılan çantadan kıyafet çıktı
Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), ()-KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde, farklı bankalara ait ATM'lerin yanına bırakılan şüpheli çanta, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatıldı. Çantadan kıyafet çıktı. Körfez Ağadere Caddesi'ndeki...
GÜVENLİK 29.10.2019, 15:04
Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), ()-KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde, farklı bankalara ait ATM'lerin yanına bırakılan şüpheli çanta, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatıldı. Çantadan kıyafet çıktı.
Körfez Ağadere Caddesi'ndeki ATM'lerin arasında, öğle saatlerinde çanta olduğunu gören vatandaşlar, bomba korkusuyla polise haber verdi. Olay yerine gelen polis çanta çevresinde güvenlik önlemi alarak, caddeyi ulaşıma kapattı. Ardından da bomba imha uzmanı, çantayı fünye ile kontrollü olarak patlattı. Çantadan kıyafetler çıktı.
Çantayı ATM'den para çeken bir kişinin unuttuğu tahmin ediliyor.
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 31 Ekim 2019
|İmsak
|06:01
|Güneş
|07:27
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:41
|Akşam
|18:08
|Yatsı
|19:29
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|18
|2. Fenerbahçe
|9
|17
|3. Malatyaspor
|9
|16
|4. Trabzonspor
|9
|16
|5. Sivasspor
|9
|15
|6. Başakşehir
|9
|15
|7. Galatasaray
|9
|13
|8. Beşiktaş
|9
|12
|9. Konyaspor
|9
|12
|10. Gaziantep FK
|9
|12
|11. Kasımpaşa
|9
|11
|12. Denizlispor
|9
|11
|13. Çaykur Rizespor
|9
|11
|14. Antalyaspor
|9
|11
|15. Göztepe
|9
|9
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|9
|6
|18. Kayserispor
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|17
|2. Hatayspor
|9
|17
|3. Fatih Karagümrük
|9
|16
|4. Balıkesirspor
|9
|16
|5. Akhisar Bld.Spor
|9
|16
|6. Altay
|9
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Erzurum BB
|9
|14
|9. Keçiörengücü
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|9
|11
|12. Menemen Belediyespor
|9
|11
|13. Osmanlıspor
|9
|10
|14. Boluspor
|9
|8
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. Adanaspor
|9
|7
|17. Altınordu
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|9
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|10
|28
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|10
|16
|6. Crystal Palace
|10
|15
|7. M. United
|10
|13
|8. Sheffield United
|10
|13
|9. Bournemouth
|10
|13
|10. West Ham
|10
|13
|11. Tottenham
|10
|12
|12. Wolverhampton
|10
|12
|13. Burnley
|10
|12
|14. Brighton
|10
|12
|15. Aston Villa
|10
|11
|16. Everton
|10
|10
|17. Newcastle
|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|10
|7
|20. Watford
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|10
|22
|2. Real Madrid
|10
|21
|3. Granada
|10
|20
|4. Atletico Madrid
|11
|20
|5. Sevilla
|11
|20
|6. Real Sociedad
|11
|19
|7. Villarreal
|10
|17
|8. Athletic Bilbao
|11
|16
|9. Osasuna
|10
|14
|10. Levante
|11
|14
|11. Valencia
|11
|14
|12. Real Valladolid
|11
|14
|13. Getafe
|10
|13
|14. Deportivo Alaves
|11
|12
|15. Real Betis
|11
|12
|16. Mallorca
|10
|10
|17. Eibar
|10
|9
|18. Celta de Vigo
|11
|9
|19. Espanyol
|11
|8
|20. Leganés
|11
|5