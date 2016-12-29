Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Yağmur ve Fırtına İstanbul'da hayatı durdurdu
Vinç kamyonun üzerine devrildi
Kar nedeniyle okulları tatil edilen iller
Kar nedeniyle okulları tatil edilen...
Sinop'ta uçuruma yuvarlanan otobüste 5 ölü
Sinop'ta uçuruma yuvarlanan otobüste 5...
İstanbul'da sağanak yağmur iş yolunda yakaladı

Bomba şüphesiyle incelenen otomobiller çalıntı çıktı

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da çaldıkları otomobillere ikiz plaka takarak sahte belgelerle satmak isteyen 2 kişi yakalandı. Patlayıcı yüklü araçlarla meydana gelen bombalı saldırı olayları üzerine kontrollerini sıklaştıran ekipler,...

Bomba şüphesiyle incelenen otomobiller çalıntı çıktı

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da çaldıkları otomobillere ikiz plaka takarak sahte belgelerle satmak isteyen 2 kişi yakalandı.
Patlayıcı yüklü araçlarla meydana gelen bombalı saldırı olayları üzerine kontrollerini sıklaştıran ekipler, merkez Seyhan İlçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde park halindeki 34 FK 6946 ile 34 JE 2072 plakalı iki otomobilden şüphelenerek kontrol etti. Ekiplerin yaptığı incelemede, 34 FK 6946 plakalı otomobilin gerçek plakasının 77 EH 649 olduğu ve Yalova'dan, 34 JE 2972'nin ise trafik gerçekte İstanbul'dan çalınan 61 TP 150 otomobil olduğunu saptadı. İkiz plakaların izini süren polis, Ertuğrul Gök (44), kardeşi Ahmet Gök (37) ile yeğenleri Mehmet Gök'e (26) ulaştı. Merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde 3 ayrı adrese baskın düzenleyen Oto Hırsızlık Bürosu ekipleri, Ahmet Gök ile yeğeni Mehmet Gök'ü gözaltına alındı. Ertuğrul Gök'ün ise Niğde Açık Cezaevi'nde olduğunu ve hırsızlığı ise izinli olarak çıktığı gün planladığı belirlendi. Ertuğrul Gök'ün otomobilleri çaldıktan sonra cezaevine geri döndüğü ortaya çıktı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan ve suçlamayı kabul etmeyen Ahmet ile yeğeni Mehmet Gök ise çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. Otomobiller sahiplerine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55