Bomba korkusu yaratan valizden 'çimento torbası' çıktı

İZMİT'te, çöp konteynerinin yanına bırakılan valiz bomba korkusu yarattı. Fünye ile patlatılan valizin içerisinden çimento çıktı.Akşam saatlerinde, Yeni Mahalle Mehtap Sokak üzerinde çöp konteynerinin yanına bırakılan valizi gören çevredekiler bomba olabileceğini bildirerek, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak bomba imha uzmanını çağırdı. Bomba imha uzmanı yaptığı incelemenin ardından fünye ile valizi patlattı. Bavulun içerisinden çimento torbası çıktı. Bir kişinin eskiyen valizi ve kullanmadığı, çimento torbasını da içerisine koyarak çöpe atmış olabileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI