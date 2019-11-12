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Bolu merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
BOLU merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Bolu'da FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki yapılanmasına...
GÜVENLİK 12.11.2019, 12:26
BOLU merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.
Bolu'da FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan ardışık arama yaptıkları belirlenen şüpheliler tespit edildi. Ardından da 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bolu, Ankara, İstanbul, Kırklareli, Gaziantep, Isparta, Diyarbakır, Siirt ve Mardin'de gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda 1 muvazzaf yüzbaşı, 1 muvazzaf tabip üsteğmen, 1 muvazzaf üsteğmen, 1 muvazzaf astsubay, 1 muvazzaf uzman çavuş, 1 muvazzaf astsubay ile açığa alınmış 1 kurmay albay, mahrem imam 1 öğretmen, Bylock kullanıcısı 3 kişi ve daha önceden terör örgütüne ait kurumda çalışan 1 kişi gözaltına alındı.
1 şüpheli ise aranıyor.
Bolu'da FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan ardışık arama yaptıkları belirlenen şüpheliler tespit edildi. Ardından da 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bolu, Ankara, İstanbul, Kırklareli, Gaziantep, Isparta, Diyarbakır, Siirt ve Mardin'de gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda 1 muvazzaf yüzbaşı, 1 muvazzaf tabip üsteğmen, 1 muvazzaf üsteğmen, 1 muvazzaf astsubay, 1 muvazzaf uzman çavuş, 1 muvazzaf astsubay ile açığa alınmış 1 kurmay albay, mahrem imam 1 öğretmen, Bylock kullanıcısı 3 kişi ve daha önceden terör örgütüne ait kurumda çalışan 1 kişi gözaltına alındı.
1 şüpheli ise aranıyor.
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