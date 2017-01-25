Bolu merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

BOLU, () - BOLU merkezli 8 ilde eş zamanlı yapılan FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı iddia edilen 20 kişi gözaltına alındı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 'ByLock' kullandığı iddia edilen 20 kişi Bolu, Bursa, Malatya, İstanbul, Sakarya, Kütahya, Adana ve Osmaniye’de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı. Aralarında polis, infaz koruma memuru ve öğretmenlerin bulunduğu 20 kişi Bolu Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
BOLU, () - BOLU merkezli 8 ilde eş zamanlı yapılan FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı iddia edilen 20 kişi gözaltına alındı.