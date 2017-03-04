Bolu merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Mutlu YUCA/BOLU, () - BOLU merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda aralarında TEM Otoyolu üzerinde bulunan dev alışveriş merkezinin eski genel müdürü ile bir otelin eski sahibinin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 16 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolu merkezli İstanbul, Ankara, Samsun, Bursa ve Düzce'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyon kapsamında aralarında TEM Otoyolu üzerinde bulunan dev alışveriş merkezinin eski genel müdürü ile bir otelin eski sahibinin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda kitap, dijital cihaz ve evraklara incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınanların büyük çoğunluğunu esnaf olduğu belirtilirken, 4 şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.