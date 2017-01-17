Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Reina'da 39 kişyi katleden terörist suçunu kabul etti
"Renia saldırısının DEAŞ adına yapıldığı...
Reina'da 39 kişiyi katleden cani yakalandı
Reina'da 39 kişiyi katleden CANİ...
Vali açıkladı: Reina canisi 197 bin ABD doları ile yakalandı
Vali, Raina operasyonunu açıklıyor CANLI
İçişleri Bakanı Soylu ve Türk Polisi'ne Twitter'da tebrik
Soylu ve Türk polisine sosyal...

Bolu merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda aralarında emniyet müdürlerinin de bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında...

Bolu merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda aralarında emniyet müdürlerinin de bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 32 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bolu merkezli Düzce, Ankara, Elazığ ve Eskişehir’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı olarak 32 adrese baskın yapıldı. Operasyonda polis, memur, öğretmen, şirket yöneticileri ve özel sektör çalışanlarının bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı. Evlerinde bulunmayan 5 kişiyi arama çalışmaları sürerken, ev ve işyerlerindeki aramalarda ele geçirilen bazı evrak, cd ve belgelere el konuldu.
Şüphelilerin örgütün gizli haberleşme sistemi olan Bylock programını kullandıkları iddia edildi. Gözaltına alınanların arasında Bolu kadrolu 2 emniyet müdürünün de bulunduğu ifade edildi.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55