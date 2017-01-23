Bolu merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

Mutlu YUCA/BOLU, () - BOLU merkezli 4 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 31 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, Bolu, Ankara, Düzce ve Kırşehir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar yaptı. Çok sayıda polisin katıldığı operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülürken diğer 11 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.



FOTOĞRAFLI