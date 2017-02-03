Bolu merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu 15 gözaltı

Mutlu YUCA/BOLU() - BOLU merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında doktor ve akademisyenlerin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolu merkezli Ankara, İstanbul ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Operasyonda, aralarında doktor ve akademisyenlerin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullandıkları iddia edilen şüphelilerin ev ve işyerlerinde arama yapıldı, bazı belgelerle dijital cihazlara el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, 5 kinini ise arandığı belirtildi.