Bolu Emniyet Müdürlüğü'nde beton bloklu önlem

Mutlu YUCA- Murat KÜÇÜK/BOLU, () - SON dönemde şehirlerde güvenlik güçlerine yönelik artan terör saldırıları üzerine Bolu Emniyet Müdürlüğü binasının çevresi beton bloklarla kapatılarak önlem alındı.

Sağlık Mahallesi'nde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü binasının etrafı dün beton bloklarla çevirildi. Beton bloklar, binanın çevresindeki yaya kaldırımlarını içine alacak şekilde konuldu. Binanın çevresi komple bibirine bitişik yerleştirilen beton bloklarla kapatıldı. Güvenlik tedbirleri kapsamında Emniyet Müdürlüğü'nün çevresine araç parkı da yasaklandı. Araçlarını park eden sürücüler polisler tarafından uyarıldı.

Terör saldırılarına karşı kentin diğer alanlarındaki güvenlik tedbirleri de artırıldı. Polis ekipleri kentin giriş ve çıkışları ile çeşitli noktalarında 24 saat boyunca asayiş uygulaması yaparak şüpheli araçları ve kişileri didik didik arayarak kimlik kontrolü yapıyor.

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