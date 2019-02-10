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Bolu Dağı'nda yol kenarına atılan valizin içinden ceset çıktı

Tezcan SOLMAZ/KAYNAŞLI(Düzce), () - BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde hurdacılar yol kenarına atılan valizi açtıklarında poşete konulmuş cesedi görüp, şok yaşadı. Jandarma olay yerinde inceleme yaparken, başka bir yerde öldürülen...

Bolu Dağı'nda yol kenarına atılan valizin içinden ceset çıktı

Tezcan SOLMAZ/KAYNAŞLI(Düzce), () - BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde hurdacılar yol kenarına atılan valizi açtıklarında poşete konulmuş cesedi görüp, şok yaşadı. Jandarma olay yerinde inceleme yaparken, başka bir yerde öldürülen kişinin valizle yol kenarına atıldığı ihtimali üzerinde duruldu.
Bugün, Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu Bakacak mevkiinde yol kenarında atılan çöplere bakan hurdacılar, gördükleri valizi açtıklarında poşetin içinde çürümüş ceset gördü. Şok yaşayan hurdacılar hemen durumu jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, cesedin üzerinde atlet ve pantolon olduğu görüldü. Öldürülen kişinin valize konulduktan sonra Bolu Dağı'nda uçurum gibi olan alana atıldığı ihtimali üzerinde duruldu. Cumhuriyet Savcısına haber verilirken, olay yerinde incelemeler devam ediyor.
Olayın şokunu yaşayan hurdacılar, jandarmaya bilgi verdi. Yapılacak incelemenin ardından öldürülen kişinin cinsiyeti ve nasıl öldürüldüğü belirlenecek.

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