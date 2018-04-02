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Bolu Dağı'nda virajı alamayan otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı

BOLU Dağı'nda virajı alamayan otomobil kontrolden çıkarak orta şeritte bulunan beton bariyere çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 16.30 sıralarında D-100 Karayolu Bolu Dağı Karanlıkdere mevkiinde meydana geldi. Ankara’dan İstanbul...

Bolu Dağı'nda virajı alamayan otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı
BOLU Dağı'nda virajı alamayan otomobil kontrolden çıkarak orta şeritte bulunan beton bariyere çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında D-100 Karayolu Bolu Dağı Karanlıkdere mevkiinde meydana geldi. Ankara’dan İstanbul yönüne giden Mehmet Kurnaz yönetimindeki 81 EV 753 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta şeritte bulunan beton bariyere çarptı. Çarpmanın etkisi ile beton bariyeri deviren otomobilin sürücüsü Mehmet Kurnaz ile yanında bulunan Yüksek Kurnaz yaralandı. Yaralılar, gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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