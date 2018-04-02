Bolu'da zincirleme kaza: 5 yaralı

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'da, D- 100 yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, D- 100 yolunun Abant Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Şükrü Meral yönetimindeki 14 AAC 234 plakalı hafif ticari araç, kırmızı ışıkta bekleyen Şevki Gül'ün kullandığı 34 ST 2668 plakalı otomobile arkadan çarptı. Gül yönetimindeki otomobil de çarpmanın etkisiyle önünde duran Hakan Ercan'ın kullandığı 34 JG 8043 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Şevki Gül ile yanındaki Gülten Gül ve hafif ticari araç sürücüsü Şükrü Meral ile aynı araçtaki Ayşe ve Ömer Meral yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardında 5 yaralıyı ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne götürdü. Kaza nedeniyle kara yolunun Ankara yönünde ulaşım, bir süre kontrollü sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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